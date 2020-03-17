Сухум, , 14:33 — REGNUM Неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам милиции в Сухуме. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Сообщается, что инцидент произошел 16 марта после того, как сотрудники милиции попытались остановить автомобиль «Тойота Ноах», который двигался по абхазской столице с превышением скорости. Водитель не стал останавливаться, и правоохранители начали погоню.

В пресс-службе МВД сообщают, что находившиеся в машине лица открыли огонь из огнестрельного автоматического оружия по преследующим их милиционерам. В ходе погони нарушители смогли скрыться, но правоохранители узнали одного из пассажиров автомобиля.

В тот же день подозреваемый был задержан, когда находился машине без госномеров. С ним находились еще трое человек, все они также были задержаны. Они попытались скрыться от преследования на машине, но были пойманы в тупике. У задержанных изъято оружие.

«Тойоту Ноах», которую преследовали правоохранители, нашли сожжённой в селе Каман Сухумского района. Автомобиль был угнан 12 марта, о чем владелец сообщил в МВД.

Согласно заключению экспертизы, у задержанных изъяли автоматы «Калашникова» калибра 5.45 мм и 7.62 мм с патронами, пистолет «Викинг» калибра 9.19 мм также с патронами и ручная граната. Оружие в исправном состоянии.