Самара, , 14:21 — REGNUM Спасатели помогли водителю большегруза DAF вытащить машину с подтопленного участка трассы М-5 в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло утром на 987 км трассы М-5 на развязке на п. Поволжский. Через этот подтопленный участок трассы пытался проехать водитель большегруза DAF, но двигатель грузовика залило водой.

Водитель попросил помощи у спасателей Тольятти, которые при помощи водолазного снаряжения прицепили буксировочный трос к другому большегрузу. После этого, тягач смог вытянуть застрявший грузовик.

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