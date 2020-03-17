Курган, , 14:02 — REGNUM В Курганской области наказан гражданин, который незаконно занимался переустройством памятника природы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Судом установлено, что летом 2018 года на территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое-Виктория» в Щучанском районе гражданином в дно акватории устанавливались железобетонные плиты и отсыпались грунтом.

В результате указанных действий произошло негативное воздействие на природный объект. Ущерб составил 4 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ («Нарушение режима памятника природы, повлекшее причинение значительного ущерба»). Гражданин признан судом виновным и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Причинённый памятнику природы ущерб взыскан с обвиняемого в гражданском порядке.

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