Уфа, , 13:53 — REGNUM Бывшего начальника участка Зилаирского лесхоза в Башкирии осудили за незаконную вырубку леса на сумму почти 4 миллиона рублей. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что осенью 2017 года мастер леса по поручению начальника участка выделил для граждан пять лесорубочных делянок в Петровском участковом лесничестве.

Обвиняемый организовал вырубку сосны, осины, дуба и березы. При этом была превышена площадь порубки. Таким образом, дополнительно было спилено более 500 кубометров леса. В результате этого был причинён ущерб России в размере почти 4 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Мастер леса, которого обвиняли в халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ, был освобожден от назначенного наказания в виде 350 часов обязательных работ из-за истечения срока давности.

Отмечается, что бывший начальник участка свою вину не признал и не возместил ущерб.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Помимо этого суд взыскал с мужчины сумму причиненного вреда.

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