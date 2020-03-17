Докучаевск, ДНР, 17 марта 2020, 13:39 — REGNUM Украинские формирования обстреляли город Докучаевск, повредив жилые дома и оборудование нефтеперерабатывающего завода, сообщили 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Новотроицкое в направлении Докучаевска с применением минометов калибра 82 мм, крупнокалиберного и стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

В результате повреждения получила кровля жилого дома в посёлке Ясное в пригороде Докучаевска, дверь котельной и оборудование нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов территории ДНР. В результате утреннего обстрела 17 марта был перебит газопровод в Куйбышевском районе Донецка.

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