Докучаевск, ДНР, 17 марта 2020, 13:39 — REGNUM Украинские формирования обстреляли город Докучаевск, повредив жилые дома и оборудование нефтеперерабатывающего завода, сообщили 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В результате повреждения получила кровля жилого дома в посёлке Ясное в пригороде Докучаевска, дверь котельной и оборудование нефтеперерабатывающего завода.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов территории ДНР. В результате утреннего обстрела 17 марта был перебит газопровод в Куйбышевском районе Донецка.
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