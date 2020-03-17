Екатеринбург, 17 марта 2020, 13:27 — REGNUM В Екатеринбурге решается вопрос о переквалификации состава уголовного дела о нападении на женщину на детской площадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Отметим, что санкции по данному составу преступления предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что трагический инцидент произошёл 12 марта в Екатеринбурге. В тот день мужчина тяжело ранил женщину на детской площадке в микрорайоне Светлый, после чего пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, а суд избрал меру пресечения — арест в СИЗО.