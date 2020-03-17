Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В Екатеринбурге решается вопрос о переквалификации состава уголовного дела о нападении на женщину на детской площадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Как сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга областного СКР Дмитрий Аникин, сегодня пострадавшая от нападения 12 марта мужчины, к сожалению, скончалась. В связи с чем, в ходе расследования будет решаться вопрос о переквалификации действий обвиняемого по более тяжкому составу преступления — с покушения на убийство — к оконченному составу — убийство», — заявили в пресс-службе.

Отметим, что санкции по данному составу преступления предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что трагический инцидент произошёл 12 марта в Екатеринбурге. В тот день мужчина тяжело ранил женщину на детской площадке в микрорайоне Светлый, после чего пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, а суд избрал меру пресечения — арест в СИЗО.