Нижний Новгород, , 13:13 — REGNUM К 34,5 годам заключения суммарно приговорил Московский районный суд Нижнего Новгорода трех злоумышленников, признав их виновными в торговле наркотиками. В отношении каждого установлено от 8 до 11 эпизодов тяжких преступлений, — сообщает прокуратура Нижегородской области

По версии следствия, злоумышленники организовали преступную группу для сбыта наркотиков в июне 2015 года. Запрещенными веществами торговали через интернет-магазин.

В составе группировки были двое нижегородцев и один житель Новокузнецка. Задержали их весной 2018-го, у них изъяли почти два килограмма синтетического наркотика. Организатор преступной группы получил 12 лет колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в сумме 100 тысяч рублей. Подельника приговорили к 11 годам лишения свободы. Житель Новокузнецка получил 11,5 лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рублей.