Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В Хибинах в Мурманской области под лавиной погиб петербургский спортсмен-альпинист Дмитрий Царегородцев, он отправился в горы в составе команды, сообщается в группе альпинистов «Альпклуб «ЛЭТИ».

Альпинист Telegram-канал «Альпклуб «ЛЭТИ»

В понедельник, 16 марта в горном районе Хибины (цирк Откола) в Кировском районе Мурманской области сошла лавина из-за которой сорвался председатель актива региональной спортивной общественной организации Федерации альпинизма Санкт-Петербурга 27-летний Дмитрий Царегородцев.

В настоящий момент следователи СКР по Мурманской области выясняют обстоятельства происшествия. Установлено, что погибший имел спортивный разряд в области альпинизма и являлся ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп.

В рамках процессуальной проверки назначены соответствующие медицинские исследования, опрашиваются очевидцы — участники восхождения, изымаются документы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: Telegram-канал «Альпклуб «ЛЭТИ»