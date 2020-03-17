Ташкент, , 12:57 — REGNUM В целях смягчения возможных негативных последствий для субъектов предпринимательства, связанных с возвратом привлеченных кредитов в условиях распространения коронавирусной инфекции, Центральным банком Узбекистана рекомендовано всем коммерческим банкам принять ряд мер, говорится в сообщении ЦБ Узбекистана.

В их числе изучение возможности возврата кредитов предприятиями, у которых наблюдается снижение уровня денежных потоков и задержка сроков реализации проектов вследствие распространения коронавирусной инфекции, в том числе, предприятий отраслей туризма и международных грузоперевозок, хозяйствующих субъектов с основными контрагентами в странах с наибольшим уровнем распространения коронавируса, а также предприятий, на деятельности которых, возможно, негативно отразятся реализуемые в Узбекистане меры по профилактике коронавируса.

«Исходя из результатов изучения реальных денежных потоков и возможностей клиентов, а также ожидаемых сроков реализации проектов, рекомендовано пересмотреть вопросы внесения изменений в условия кредитного договора о предоставлении льготного периода по выплате основного долга по кредиту до 1 октября 2020 года и продлении конечных сроков платежей, исходя из предоставленного льготного периода», говорится в сообщении.

При этом, коммерческим банкам предоставлено право не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на основании вышеизложенных рекомендаций.