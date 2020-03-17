Найроби, , 13:01 — REGNUM Полиция Кении арестовала 23-летнего жителя страны за публикацию ложной информации о распространении коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Элайджа Мутуи Китонио был арестован в городе Мвинги на востоке Кении за то, что сообщил вводящие в заблуждение подробности о первом подтвержденном случае коронавируса в стране.

В его публикации на фейковом анонимном аккаунте в Твиттере, которая широко распространилась в социальных сетях на выходных, утверждалось, что первый заболевший коронавирусом в Кении приехал из Рима, а не из США через Лондон, как сообщалось в заявлении правительства.

В соответствии с сообщением управления уголовных расследований Кении, задержанному будут предъявлены обвинения в публикации ложной информации, которая может вызвать панику.

Нарушение кенийского закона о киберпреступности может повлечь за собой штраф в размере 50 000 долларов США или тюремное заключение на срок не более 10 лет или и то, и другое, отмечают репортеры.

Ранее президент Кении Ухуру Кеньятта призвал граждан воздержаться от публикации и распространения ложной информации о коронавирусе.