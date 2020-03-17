Калуга, , 13:03 — REGNUM В Калуге директор строительной организации обвиняется в даче взятки за снижение штрафа о нарушении правил охраны труд. Об этом 17 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый, используя свою знакомую в качестве посредника, передал взятку в 300 тыс. рублей. Деньги предназначались инспектору Государственной инспекции труда за снижение им размера штрафа по результатам расследования несчастного случая на предприятии — при строительстве дома насмерть разбился рабочий этой строительной организации.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет колонии. Перед судом также предстанет женщина, выступившая посредником при даче взятки. Женщину могут лишить свободы на срок от пяти до 10 лет.

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