Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Петербургские пожарные в 12:29 мск ликвидировали открытое горение в пустом здании на территории городской Покровской больницы на Васильевском острове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, горела кровля неэксплуатируемого двухэтажного здания на площади 40 кв. метров.

Здание на Большом проспекте Васильевского острова, 85, в настоящее время находится на ремонте, его кровля была частично разобрана.

«Эвакуация больницы не проводилась. В 12:29 ликвидация открытого горения», — отметили в ГУ МЧС.

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