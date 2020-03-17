Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве после дорожно-транспортного происшествия госпитализировали вдову режиссера Юрия Любимова Каталин Любимову.

«Каталин находится в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Вчера вечером на пешеходном переходе на Пречистенке ее сбил таксист и уехал», — сообщила ТАСС директор Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю. П. Любимова Елена Смирнова.

По ее словам, у Любимовой сломана рука и нога, она была переведена в реанимацию. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в центре столицы автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову. В результате наезда актриса получила травмы ноги и руки, она смогла самостоятельно покинуть место ДТП. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

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