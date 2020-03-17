Турочакский район, Алтай, , 12:16 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай завершили расследование уголовного дела против 33-летней жительницы Турочакского района, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью другу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Всё началось, когда обвиняемая со своим сожителем и подругой распивали спиртные напитки. После гулянки подруга ушла к себе домой, а хозяева направились в магазин. Однако по дороге они поссорились из-за того, что по мнению женщины, мужчина флиртовал с гостьей. Обидевшись, тот ушёл из дома.

Позже хозяйка позвонила ему, но телефон был отключен. Подозревая, что мужчину пошёл к знакомой, она отправилась к ней домой, прихватив с собой нож.

«Входная дверь была открыта. Зайдя внутрь, обвиняемая увидела на веранде сожителя, который беседовал с хозяйкой дома. В порыве ревности сельчанка подбежала к мужчине и нанесла ему несколько ударов ножом в область спины и коленей», — добавили в МВД.

После случившегося обвиняемая сама вызвала скорую помощь и полицию, испугавшись содеянного. При этом она полностью признала свою вину. К настоящему моменту расследование завершено, а дело направлено в суд.

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