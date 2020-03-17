Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM На Васильевском острове Санкт-Петербурга утром 17 марта загорелось здание на территории Покровской больницы.

«Загорелось заброшенное здание на Большом проспекте, 85 В.О. у Покровской больницы», — написал один из жителей Васильевского острова в соцсети. На видеозаписи виден столб дыма над зданием, поднимающийся вверх из-з безветренной погоды.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу подтвердили, что пожарные выехали на Большой проспект Васильевского острова, к дому 85.

«Горит кровля капитально ремонтируемого здания на территории Покровской больницы. Людей в здании нет», — отметили в ГУ МЧС.

Тем не менее, поскольку речь идет о медицинском объекте, пожар тушат по повышенному номеру сложности.