Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовных дел, жертвами которых стали женщины. Одна из них скончалась в результате жестокого избиения, за что получил реальное лишение свободы её сожитель. Другая пострадала из-за бывшего любовника, который разослал коллегам частные видеозаписи с её участием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Оба преступления совершены в Канашском районе. В первом случае перед судом предстал 45-летний житель района, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Преступление было совершено вечером 30 ноября 2019 года.

«Находясь у себя дома, в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений мужчина жестоко избил свою 41-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 50-ти ударов руками, ногами и деревянной палкой, а затем столкнул в погреб. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени», — отмечают правоохранители.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Перед судом также предстанет 25-летний житель района, ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну»). По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый из личных неприязненных отношений к бывшей сожительнице без её согласия отправил видеозапись с её участием коллегам через одну из социальных сетей.

Обвиняемый дал признательные показания. Дело ушло в суд.