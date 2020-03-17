Волгоград, , 11:59 — REGNUM Крупную партию наркотиков изъяли у пассажиров такси в Светлоярском районе Волгоградской области. Экспертиза установила, что двое жителей Московской области перевозили более 300 г героина, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Для плановой проверки документов на посту ДПС «Чапурниковский» полицейские остановили такси. Пассажиры следовали в Северо-Кавказский регион, их поведение вызвало подозрение у инспекторов. В ходе личного досмотра у двух жителей Московской области обнаружили три свёртка с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что в пакета находилось более 300 г героина. По предварительным данным, наркотики были получены у оптовых продавцов для дальнейшего сбыта мелкими партиями через тайники-закладки.

Подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.