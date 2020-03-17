Иваново, , 11:57 — REGNUM Житель города Иваново стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил правоохранителям об участи своего знакомого в террористической организации. Мужчина признан судом виновным по ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Как установлено судом и следствием, мужчина 1990 года рождения знал о том, что его знакомы й участвует в деятельности одной из террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики.

«Вместе с тем, он не сообщил указанные сведения в органы власти, уполномоченные рассматривать заявления о преступлении», — уточнили в УФСБ.

Мужчина на суде признал свою вину. Решением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.