Рязань, , 11:49 — REGNUM Незаконную врезку в нефтепродуктопровод обнаружили вблизи села Мушковатово Рязанской области. Неизвестные повредили магистраль из корыстных побуждений, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Несанкционированное подключение заметили на плановом осмотре сотрудники АО «Транснефть — Верхняя Волга». Правоохранительным органам предстоит оценить размер причинённого ущерба, установить лиц, причастных к врезке, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, самовольное подключение к нефтепроводам может повлечь за собой экологическую катастрофу, напомнили в СК.