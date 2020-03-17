Людиново, Калужская область, , 12:49 — REGNUM В Калужской области 30-летняя предпринимательница из Людиновского района и четверо ее подельников выплатят 17,5 млн рублей, полученных через незаконные банковские сделки. Злоумышленникам удалось обналичить с помощью фиктивных организаций более 160 млн рублей. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года осужденные, действуя без лицензии, осуществили через подставные юридические лица банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц. С помощью махинаций они получили 17,5 млн рублей, укрыв банковские операции от государственного контроля.

Приговорами суда пятеро мошенников признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а трое — в изготовлении поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

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