Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Задержан подозреваемый в убийстве председателя правления ЖСК «Залесский» Новосибирска. Им оказался 53-летний бизнесмен. Сейчас он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Установлено, что утром 27 января 2020 года 66 — летний председатель правления ЖСК отправился на работу. Проходя между домами по ул. Достоевского он был убит тремя выстрелами из пистолета. Преступник скрылся с места происшествия.