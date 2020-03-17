Шебалинский район, Алтай, , 11:28 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет 33-летний житель села Шебалино по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Как полагают следователи, в октябре 2019 года мужчина совершил с 15-летней школьницей добровольное половое сношение. При этом обвиняемый знал, что девочке нет даже 16 лет. Всё вскрылось после того, как подросток забеременела.

В ходе расследования правоохранители предложили органам профилактики района разработать комплекс мер по профилактике подобных происшествий.

«Учитывая деликатность проблемы, необходимо объединить усилия всех субъектов профилактики, чтобы сформировать у подростков необходимые нравственные основы и довести до них соответствующие знания», — добавили в СКР.

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