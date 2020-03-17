Багдад, , 11:19 — REGNUM По территории военной базы в Ираке, на которой находятся силы возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции, был осуществлён ракетный удар. Об этом 17 марта сообщил телеканал Al Arabiya.

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По данным телеканала, речь идёт о военной базе Басмая на юге Багдада. Она была атакована по меньшей мере двумя ракетами. О пострадавших и возможных разрушениях в результате обстрела пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе иракская военная база Эт-Таджи, на которой располагаются американские военные, дважды подверглась ракетным ударам. В ходе противостояния погибли трое военных США. После произошедшего госсекретарь США Майк Помпео потребовал, чтобы власти Ирака более внимательно относились к вопросам защиты личного состава коалиции, возглавляемой США и ведущей борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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