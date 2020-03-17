Белгород, , 11:15 — REGNUM По подозрению в незаконных манипуляциях с банкоматами в Белгороде задержаны трое мужчин. Они сбивали программное обеспечение терминалов и снимали наличные деньги. Общий ущерб оценивается в более чем 60 тысяч рублей, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

В одном из белгородских банков с ноября 2019 года заметили недостачу денежных средств в банкоматах. Всего на территории Белгорода зарегистрировали более 10 таких фактов. По предварительным данным, ранее судимый местный житель опробовал на терминалах схему бесконтактного хищения денег. Он вызвал сбой программного обеспечения и банкомат выдал ему пять тысяч рублей. О своём неоднократном заработке он рассказал приятелю, который используя преступную схему совершил ещё как минимум шесть подобных краж. К одной из них второй злоумышленник привлёк другого своего знакомого, который также был задержан правоохранителями.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБРа. Возбуждено нсколько уголовных дел, одному злоумышленнику предъявлено обвинение, по решению суда он заключён под стражу. Двум другим мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.