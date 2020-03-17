Минеральные Воды, Ставропольский край, , 11:16 — REGNUM Иномарка сбила на Ставрополье 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по «зебре». Школьник погиб на месте ДТП до приезда скорой, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Трагедия произошла накануне днем на автодороге «Кавказ» в Минераловодском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил школьника на «зебре».

Установлено, что за рулем иномарки находился 44-летний житель соседнего региона. За последние два года он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе его не раз ловили за превышение скорости.

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