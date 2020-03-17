Москва, , 11:06 — REGNUM Использование сухого льда на детском празднике привело к госпитализации одного из детей. После инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает 17 марта пресс-служба столичного главка СКР.

По данным следствия, 14 марта на детском празднике пострадал четырёхлетний мальчик. Он получил ожоги в результате действий аниматора, которая использовала в шоу сухой лёд и кипяток. Ребёнка доставили в одну из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее информация об инциденте была опубликована в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале три человека погибли при использовании сухого льда на вечеринке в одном из банных комплексов Москвы. Люди насмерть отравились углекислым газом, который выделился при попадании сухого льда в воду.

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