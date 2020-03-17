Биробиджан, , 11:11 — REGNUM В ходе инспектирования капитального ремонта детской областной больницы в Биробиджане, врио губернатора Ростислав Гольдштейн застрял в лифте.

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Вместе с главой ЕАО в лифте застрял и главный врач больницы — они намеривались осмотреть подвальное помещение. Видео происшествия разместил телеграм-канал «Live Биробиджан». В какой момент лифт остановился между этажами. Для извлечения главы региона был вызван мастер.

«В больнице говорят, что лифт используют только в экстренных случаях, поэтому Гольдштейн мог спровоцировать перегруз», — пишут в телеграм-каналах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Еврейской АО Александра Левинталя. Врио главы региона был назначен Ростислав Гольдштейн, который до этого занимал пост сенатора в Совете Федерации РФ.