Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) переводит студентов на дистанционное обучение. Необходимая для онлайн-занятий база в вузе имеется.

«Собственная база для реализации этих мер имеется», — заявили изданию « Новый день » в пресс-службе университета.

До введения профилактических мер вуз продолжит работать в штатном режиме.

Также в УрГЭУ уточнили, что на данный момент перед посещением пар медицинский осмотр проходят иностранные студенты, получившие справку о благополучии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оп переводе студентов на дистанционное обучение заявили в нескольких вузах Екатеринбурга. Так онлайн-занятия организованы в Уральском государственном горном университете, а в Уральском федеральном университете дистанционное обучение введено для некоторых категорий обучающихся.

Напомним, что в Екатеринбурге не зарегистрировано случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом.