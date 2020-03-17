Волгоград, , 10:53 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения на обочине автодороги останков человека возбуждено в Волгограде. Смерть мужчины носит криминальный характер, в убийстве подозревают местного жителя, сообщили 17 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Череп мужчины обнаружил прохожий 8 марта на обочине автотрассы в посёлке Татьянка-2 Красноармейского района Волгограда. Следователи установили личность погибшего, а затем задержали 61-летнего местного жителя, которого подозревают в совершённом преступлении. По данным следствия, в середине января 2020 года между мужчинами произошёл конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил ножом оппонента, от ран он скончался на месте. Через неделю подозреваемый решил избавиться от тела приятеля и разбросал его останки в различных местах посёлка.

По ходатайству следователя подозреваемый заключён под стражу, он признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.