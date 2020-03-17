Дамаск, , 10:54 — REGNUM Вооруженные силы Турции убили двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии, об этом 17 марта сообщается министерством обороны страны в социальной сети Twitter.

«Наши героические бойцы нейтрализовали двух сепаратистских террористов из РПК, пытающихся проникнуть на территорию проведения операции «Щит Евфрата», — говорится в заявлении.

В ведомстве подтвердили свою решимость и дальше вести борьбу с курдскими повстанцами.

Напомним, власти Турции осуществляют интервенцию на территорию соседнего государства. Здесь турецкие военные сражаются против курдских повстанцев, а также оказывают поддержку боевикам в провинции Идлиб.

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