Ульяновск, , 10:50 — REGNUM В Ульяновском районе Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой структуры, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Дело возбуждено по материалам проверки. В прокуратуре отмечают, что речь идёт о муниципальном контракте, заключённом между администрацией Ульяновского района и тереньгульской коммерческой компанией на строительство водонапорной башни и замену водопроводных сетей в поселке Ломы. В ведомстве считают, что контрагент не выполнил предусмотренные соглашением демонтаж фундамента и металлоконструкций старой башни.

«Несмотря на это, генеральный директор предоставил акт якобы выполненных соответствующих работ. Аналогичное преступление совершено при реализации муниципального контракта по реконструкции водопроводной сети в селе Ундоры», — считают в прокуратуре.

По данным правоохранителей, в результате в 2016—2017 годах муниципальному бюджету был причинён ущерб на 230 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении средств у 23 граждан. Ущерб оценивается на сумму более 1,6 млн рублей.

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