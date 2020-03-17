Чита, , 10:49 — REGNUM ГУ МЧС по Забайкальскому краю обнародовало некоторые итоги по профилактике природных пожаров в регионе за 2019 год. Согласно официальным данным, 429 человек были признаны виновниками лесных возгораний, они оштрафованы на общую сумму один миллион 71 тысячу рублей. Также спасатели рассказали, что ещё шестеро граждан понесли уголовную ответственность.

Напомним, масштабные степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля 2019 года вместе с шквалистым ветром и потеплением. Огонь быстро перекинулся на строения и чабанские стоянки в Агинском, Дульдургинском, Забайкальском, Балейском, Борзинском, Александрово-Заводском, Ононском, Приаргунском, Оловяннинском и Акшинском районах. Уничтожено около 100 жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек. Также огнём уничтожено два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота, не менее 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Термические травмы получили 34 человека, восемь из них госпитализированы. Площадь лесного фонда в Забайкальском крае составляет свыше 32 миллионов гектаров. Только за 2029 год год огонь уничтожил более полумиллиона гектара «зелёной зоны».

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