Уфа, , 10:52 — REGNUM Автомобиль на светофоре сбил 11-летнего мальчика в Уфе. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло днем 16 марта на улице 8 Марта около дома № 20.

Автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 66-летний водитель, поворачивая на улицу Айская, наехал на 11-летнего ученика, который шел в школу и переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу с различными травмами. После оказания ему помощи, мальчика отпустили домой.

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