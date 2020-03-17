Соледар, ДНР, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ 12 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 51 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрелы зафиксированы на горловском и донецком направлениях. Украинские силовики выпустили 41 мину калибра 82 мм, одну противотанковую ракету, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Михайловка, Зайцево, Донецк («Вольво-центр»), Жабичево, Александровка, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В представительстве СЦКК рассказали, что в результате обстрела, совершённого ВСУ утром, 17 марта, пострадало остекление домов в Куйбышевском районе Донецка, а также перебит газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили противотанковую ракету по автомобилю, перевозившему воду для населения ДНР. В результате погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР, ещё два человека получили ранения.

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