Чита, , 10:16 — REGNUM Забайкальские спасатели со ссылкой на данные синоптиков передали штормовое предупреждение. Как сказано сегодня, 17 марта, в официальном сообщении регионального ГУ МЧС РФ, 17 и 18 марта местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами до 25−28 метров в секунду. Все работы с применением открытого огня запрещены.

Организациям, ведущим работы на открытом воздухе, рекомендовано принять меры для безопасности своих сотрудников и производственных объектов. Также МЧС предписано приостановить использование паяльных ламп и газосварочных агрегатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода демонстрировала в Забайкалье 11 марта 20 202 года.

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