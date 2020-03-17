Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM На дорогах Свердловской области в ночь с 16 на 17 марта работу по уборке снега осуществляло 338 единиц специальной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Также на дороги автотрассы было высыпано более 4,4 тыс. кубометров проивогололёдных материалов.

В департаменте отметили, что за период снегопада в Свердловской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Напомним, что обильный снегопад на Среднем Урале начался 16 марта и продлится до позднего вечера на востоке и западе Свердловской области. Также в регионе похолодало. Столбики термометра опустились чуть ниже нуля (ранее днём наблюдались плюсовые температуры).