Уфа, , 10:21 — REGNUM 20 тысяч масок поступят в государственные аптеки Башкирии 17−18 марта. Об этом 16 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции в регионе.

По его словам в Башкирии пока сохраняется напряженная ситуация с защитными масками. Государственные аптеки региона получат 20 тысяч масок в ближайшие вторник-среду. А к концу недели ожидается такая же поставка средств защиты.

Отмечается, что министерство здравоохранения Башкирии рекомендует делать маски из стерильной марли самостоятельно.

По словам заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Марии Скотаревой, в текущем году в регионе было обследовано на коронавирус 1245 человек. И в каждом случае результаты оказывались отрицательными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в данный момент в Башкирии нет заразившихся коронавирусом.

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