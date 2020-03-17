Челябинск, , 10:10 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за ДТП с тяжёлыми последствиями. Приговор вынес Советский районный суд, сообщает пресс=служба облпрокуратуры.

Гражданин признан виновным в совершении ДТП с причинением здоровью человека тяжкого вреда и в оставлении места аварии. Всё произошло в октябре 2019 года. Гражданин ехал со скоростью 70 км/ч. На пешеходном переходе он наехал на человека.

Помощи потерпевшему водитель не оказал и уехал. Ранее он много раз привлекался за нарушение ПДД. Суд отправил его в колонию-поселение на три года.