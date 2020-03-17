Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM Врачам в Бурятии удалось спасти 12-летнего мальчика, которому стало плохо во время отжимания на полу своего дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Республиканской больницы имени Н. А. Семашко.

По словам матери, подросток был абсолютно здоров. Пациента экстренно доставили в больницу, где у него выявили разрыв аневризмы передней мозговой артерии, что стало причиной кровоизлияния в мозг. Чтобы не допустить повторного кровоизлияния, которое могло привести к смерти подростка, была проведена экстренная операция.

«Из-за сложной локализации и формы аневризмы, а также из-за отека мозга, вызванного уже случившимся кровоизлиянием, вмешательство было очень затруднено. Стараниями операционной бригады отделения РХМДиЛ и анестезиологического сопровождения ОАР № 3 и детского анестезиолога ДРКБ, удалось провести тотальную эндоваскулярную эмболизацию аневризмы и полностью выключить ее из кровотока — данные ангиографии подтвердили успешное проведение операции», — отметили в больнице.

После операции мальчика перевели в реанимацию, где ему проводили комплексную терапию. Таким образом врачам удалось добиться положительной динамики и восстановления сознания.

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