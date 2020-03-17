Рабочий посёлок Таловая, Воронежская область, , 09:40 — REGNUM 52-летний уроженец Краснодарского края признан виновным в двойном убийстве в Таловском районе Воронежской области. Об этом сообщили 17 марта в СКР.

Как установлено судом и следствием, 3 января 2019 года осуждённый находился в гостях у своего знакомого в поселке Троицкий Таловского района. Они выпивали у него дома, во время застолья произошёл конфликт, и осуждённый избил хозяина дома (инвалида третьей группы) и нанёс ему не менее 28 ударов ножом. Затем, чтобы скрыть убийство, мужчина избил пожилую мать своего убитого приятеля. Женщина скончалась на месте. Также мужчине вменялось хранение наркотических средств

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима и ограничением свободы после освобождения на один год шесть месяцев.