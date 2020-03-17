Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 09:32 — REGNUM На Урале вынесен приговор в отношении жительницы Асбеста, обвиняемой в мошенничестве с туристическими путёвками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Белоярский районный суд признал гражданку виновной и приговорил её к четырём годам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Следствием и судом установлено, что подсудимая с августа 2017 года по октябрь 2018 года, являясь частным предпринимателем осуществляла деятельность в сфере предоставления туристических путёвок. За указанный период она продала 19 гражданам путёвки на сумму более 1,7 млн рублей. При этом подсудимая на полученные средства туры не бронировала, а деньги присваивала.

Отметим, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причинённого ущерба.