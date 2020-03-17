Вязьма, Смоленская область, , 09:28 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве, ущерб от которого оценивается в сумму около 43 млн рублей, возбуждено в Смоленской области, сообщили 17 марта в пресс-службе УМВД по региону.

По данным проверки, которую провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, житель Вяземского района — директор одной из строительных фирм получил от банка кредит на сумму 60 млн рублей. При этом, считают в полиции, для оформления кредита он предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и залоговом имуществе организации.

В подозреваемый в результате не выплатил банку около 43 млн рублей основного долга, что оценивается как причинение ущерба в особо крупном размере.

В отношении мужчины следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.