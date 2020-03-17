Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве следователи организовали проверку после обнаружения тела 27-летней жительницы столицы, возле которого несколько дней провела годовалая дочка женщины.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка по факту смерти женщины», — цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя столичного главного управления СКР Юлию Иванову.

По словам источника агентства, женщине недавно сделали операцию на сердце, а ее смерть, по предварительным данным, не связана с криминалом. Муж женщины находился дома, но «три дня был в запое», сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы было обнаружено тело неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти. Следователи в настоящее время устанавливают личность умершей.

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