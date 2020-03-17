Смоленск, , 09:09 — REGNUM Четыре рыбака пострадали в результате срабатывания самодельного взрывпакета в Смоленской области. Об инциденте утром 17 марта сообщили источники в оперативных службах региона.

По предварительным данным, четверо рыбаков самостоятельно сделали взрывпакет с использованием пластиковой бутылки, пороха и аммиачной селитры, устройство сдетонировало, когда находилось в руках одного из пострадавших. Ранения, переломы и ожоги получили все четверо.

В полиции факт взрыва пока не подтверждают. «По факту госпитализации с телесными повреждения проводится проверка. На место выехала оперативная группа», — цитирует Интерфакс представителя областного управления МВД.