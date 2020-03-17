Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении жителя Алапаевска, обвиняемого в грабеже и покушении на грабёж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием и судом установлено, что подсудимый с 12 по 21 июня 2019 года совершил серию грабежей на остановочном комплексе по улице Малышева в Екатеринбурге. Он высматривал женщин, которые оставляли на непродолжительное время на лавках свои дамские сумки, после чего хватал эти сумки и убегал.

Отметим, что злоумышленник был задержан до прибытия сотрудников правоохранительных органов гражданином, который видел момент похищения.

Ущерб от преступных деяний составил 38 тыс. рублей и суд полностью удовлетворил гражданские иски к подсудимому на эту сумму.