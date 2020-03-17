Гусиноозёрск, Бурятия, , 08:46 — REGNUM Почти четыреста особей байкальского краснокнижного осётра в Гусиноозерском рыбоводном хозяйстве Бурятии погибли не от заразной болезни. Причиной стала герпесвирусная болезнь, выявленная в начале февраля, сообщает «Байкал-Daily».

"Пострадали годовалые особи в количестве 384 шт. Иные возрастные группы сибирского (байкальского) осетра от герпесвирусной болезни не пострадали», — передаёт портал сообщение министерства сельского хозяйства республики.

Отмечается, что ранее такую болезнь здесь фиксировали в 2012 и 2017 годах. В связи с тем, что она не заразная, карантин вводиться не будет. Не несёт болезнь и опасности для людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту гибели рыбы. Проверку под личный контроль взял восточно-байкальский природоохранный прокурор, а по её итогам виновные будут привлечены к ответственности.

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