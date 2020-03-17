Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, которые занимались производством и сбытом синтетических наркотиков. Перед судом предстанут жители двух республик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Обвинение предъявлено шести жителям Чуваши и Марий Эл в возрасте от 21 до 33 лет. Следствие полагает, что с мая по июль 2019 года занимались производством и сбытом синтетических наркотических средств через тайники-закладки, оборудованные в Чебоксарах и Йошкар-Оле.

В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято около 370 грамм наркотиков.

Злоумышленникам инкриминируют совершение 30 преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ («Незаконные сбыт и производство наркотических средств в составе организованной группы»). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.

По данным МВД по Чувашии, в 2019 году в республике к уголовной ответственности привлечено 243 лица, причастных к сбыту наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 70 килограмм наркотиков, стоимость которого на «чёрном» рынке оценивается в 200 млн рублей. В Чувашии число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, сократилось за год на 11%, число состоящих на учёте наркопотребителей — на 9%.