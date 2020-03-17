Благовещенск, , 08:44 — REGNUM Находящееся на особом контроле уголовное дело о стрельбе в школе города Свободный, передано для производства из полиции в Следственный комитет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Амурской области.

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Дело по факту стрельбы из пневматического пистолета в школе города Свободный было возбуждено по ст. 213 УК РФ (Хулиганство), а затем было передано в Следственный комитет после того, как прокурор удовлетворил поданное ходатайство.

«11 марта 2020 года 18-летний ученик принёс в школу пневматический пистолет из которого произвёл несколько выстрелов, в результате чего двое учащихся 6 и 8 классов получили незначительные телесные повреждения», — говорится в сообщении Следкома.

В настоящее время следственным отделом по городу Свободный проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники, раненные во время стрельбы в школе города Свободный, направлены на амбулаторное лечение.