Красноярск, , 08:26 — REGNUM В Новосёловском районе Красноярского края на официальной переправе через Красноярское водохранилище под лёд провалилась машина, но её удалось вытащить. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

Происшествие, к счастью завершившееся благополучно, произошло 16 марта около 09:00. Автомобиль начал движение по льду на официальной переправе в районе Новосёлово. После того, как он отъехав от берега на два километра, передние колёса автомобиля провалились в промоину.

Водитель автомобиля смог выбраться из него и вызвать помощь, после чего подоспевшие на судне на воздушной подушке спасатели вызволили автомобиль из ледового плена.

Сразу после этого инцидента ледовая переправа, соединяющая правый и левый берег Красноярского водохранилища, была закрыта. Теперь движение между берегами осуществляется каждый час в светлое время суток на судне на воздушной подушке.