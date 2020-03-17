Уфа, , 08:19 — REGNUM 37 огнеборцев тушат пожар в двухэтажном производственном здании в селе в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в производственном здании в селе Михайловка поступило на пульт спасателям ночью 16 марта.

По тревоге были подняты 37 огнеборцев на 11 единицах техники, а также сотрудники экстренных служб.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит двухэтажное производственное здания размером 10×70 метров. Кроме этого, у здания есть пристрой размером 30×7 метров.

Отмечается, что огнеборцы работают по повышенному рангу пожара, угрозы распространения огня не нет. Открытое горение на площади 700 кв. метров было ликвидировано в течение двух часов с момента поступления информации о пожаре. Сообщается, что при пожаре никто не погиб и не пострадал. Огонь сильно повредил пристрой и крышу по всей площади.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.

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